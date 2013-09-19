  Фото со страницы Айсаутова в "Моем мире" Фото со страницы Айсаутова в "Моем мире"   Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, в ночь на 18 на городской площади Победы пьяный дебошир приставал и оскорблял прохожих, пивной кружкой разбил стекло автомашины «Рено». Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина продолжал буянить. Кроме того, хулиган несколько раз ударил полицейских, а одному из сотрудников даже порвал погоны. В Абайском отделе полиции, куда привезли хулигана, полицейские узнали в нем заместителя председателя общественного объединения «Алга» и ОО «Абырой-Честь» Максата АЙСАУТОВА. Постановлением суда АЙСАУТОВ был арестован в административном порядке на 7 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 321 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».  