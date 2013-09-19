В школе учатся 161 ученик, из них 61 учатся в начальных классах, именно их сегодня посвятили в пешеходы. В зале правил дорожного движения руководство школы установило стенды с учебными пособиями, дорожными знаками и различными ситуациями, которые могут случиться с детьми на дорогах. - Также в школе установили стенды, на которых будут вывешивать лучшие рисунки и сочинения на тему безопасности дорожного движения, за это детям будут вручаться грамоты и дипломы, - говорит. В свою очередь, дети устроили гостям небольшой праздничный концерт