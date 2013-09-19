По словам, в рамках третьего этапа ОПМ «Допинг» полицейские составили 6 протоколов на частные аптеки, которые отпускали лекарственные препараты несовершеннолетним, а также без рецепта врачей. - На две аптеки сотрудниками нашего подразделения были составлены протокола по статье 324 КоАП РК - «Нарушение правил фармацевтической деятельности», - рассказал Андрей ХЛЕВИН. - Они без рецепта врача несовершеннолетним продали такие препараты как «Солпадеин», в котором содержится кодеин. Впрочем, и другие наркосодержащие препараты в наших аптеках иногда могут отпускаться без рецепта врачей. Еще две аптеки и вовсе продали препарат «Трамадол», в котором содержится опиат, и «Димедрол», при этом не требуя рецепта. Напомним, 12 сентября трое учеников средней школы №6 выпили снотворное «Самнол» и попали в больницу. 12-летние подростки купили препарат в аптеке недалеко от школы и его из интереса. Их состояние заметил учитель на уроке, который и вызвал скорую помощь. С начала года это уже второй случай в Уральске, когда школьники употребляют лекарственные препараты из любопытства. 8 апреля в областную детскую многопрофильную больницу были госпитализированы шесть учеников 8 класса областной санаторной школы имени М.Утемисова. Школьникам был поставлен одинаковый диагноз «отравление таблетками средней степени». Позже стало известно, что дети выпили таблетки «Феназипам», которые в интернат принесла одна из воспитанниц.