Иллюстративное фото с сайта http://windgenerator.ae.net.ua Иллюстративное фото с сайта http://windgenerator.ae.net.ua В отдаленных зимовках Исатайского района начались работы по бесплатной установке ветряных генераторов скотоводам, пишет газета «АкЖайык». Расходы на установку ветряной мельницы будут возмещены за счет местного бюджета. Директор центра занятости Исатайского района Куандык САРИЕВ: - Согласно программе «Занятость-2020» в направлении «Создание своего дела в сельских округах и развитие предпринимательства» в начале года был выдан кредит в размере 120 млн тенге 40 сельчанам. А недавно было выделено 100 млн тенге. Значительная часть из них была направлена на развитие животноводства. В качестве поддержки получателя кредитного займа и обеспечения инфраструктуры из бюджета будет выделено 20 млн тенге и осуществлены установка ветряной мельницы 8 семьям из отдаленных зимовок, двум семьям выделены трансформаторы с водонасосом. В зимовках «Айбас», «Уштаган», «Бирлик», расположенных в 100 километрах от района, семьи крестьян сидят без электричества. Таким образом, просьбы жителей, которые не могут даже смотреть телевизор и слушать новости о событиях в мире и стране, об установке ветряной мельницы, наконец, услышаны. - Мы и вправду сомневались в том, что на наши просьбы откликнутся. Так как прекрасно понимаем, что приобрести для нас дорогую установку очень трудно. Но наши просьбы не остались без ответа. Недавно приехали специалисты из акимата района и начали устанавливать ветряные генераторы, - говорят крестьяне. Сегодня установкой ветряного генератора стоимостью 2 млн 273 тысяч тенге занимается ТОО «Колор-СТ». Благодаря мощности генератора скотоводы могут смотреть телевизор и пользоваться холодильниками. Выдача генераторов безвозвратна.