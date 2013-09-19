В Уральске в канализационном колодце погиб солдат-срочник

Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» с места происшествия. Погибший Нурсултан АБДУЛЛА 20 лет был призван в декабре прошлого года из села Шиели Кызылординской области. До окончания службы ему оставалось 3 месяца. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" рассказал Канат БЕЛЯКОВ, заместитель командующего регионального командования "Батыс". Несчастный случай произошел в колодце, что находится по улице Маншук Маметовой. Его полностью обслуживали военнослужащие в/ч 5517. - Трое военнослужащих роты материально-технического обеспечения проводили профилактические работы для подготовки к осенне-зимнему периоду. Это были плановые работы по очистке канализационных шахт. Рядовой Нурсултан АБДУЛЛА и рядовой Берик ТЛЕН во главе со старшим сержантом ЗАЛМУХАНОВЫМ, который непосредственно отвечает за эту работу, поскольку состоит в должности коменданта отделения квартирно-эксплуатационной службы взвода тылового обеспечения, спустились в колодец. С ними был проведен инструктаж по мерам безопасности, они были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, в том числе противогазами и специальными костюмами. Как произошло несчастье, сейчас выясняется, - сообщил Канат БЕЛЯКОВ. - Силами ДЧС и воинской части двоих военнослужащих удалось вытащить вовремя, оказать первую помощь, сейчас они находятся в реанимационном отделении областной больницы. Состояние тяжелое. Рядового АБДУЛЛУ спасти не удалось. Скорее всего, произошло отравление метаном. Точную причину смерти покажет медэкспертиза. По словам военных, сейчас они устанавливают связь с родителями, однако по тем контактам, что у них есть, их пока найти не удалось. Устанавливается связь с департаментом обороны Кызылординской области. По словам Каната БЕЛЯКОВА, пострадавший рядовой Берик ТЛЕН был также призван в декабре прошлого года из Жамбылской области. Старший сержант Залмуханов служил по контракту, он - уроженец Западно-Казахстанской области. Фото Медета МЕДРЕСОВА