В августе обменные пункты сократили совокупный объем продаж самых ходовых валют в Казахстане (доллар, евро и рубль) на 80 миллиардов тенге. Июльские слухи о девальвации тенге не подтвердились, рынок просел сразу на 20%. Всего обменные пункты в августе по корзине доллар, евро, рубль  продали валюты на 353 миллиарда. Продажи доллара сократились на 69 миллиардов тенге. Американская валюта среди трио валют занимает 86% от всего объема валютных продаж в обменных пунктах. В августе обменники продали доллары на 303,3 миллиарда  тенге. Продажа обменными пунктами. Регионы РК. Август 2013.  tablica5

Источник: ranking.kz