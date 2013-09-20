- Состояние солдат, поступивших вчера, 19 сентября, стабилизировалось, - сообщил Виктор ШИРЯЕВ по телефону. - Оба в сознании, разговаривают. Сегодня мы еще понаблюдаем их, а завтра, возможно, уже переведем в палату. Напомним, рядовой Берик ТЛЕН и старший сержант ЗАЛМУХАНОВ попали в больницу из в военной части 5517. Предположительно, они отравились парами ядовитого газа. ЧП произошло, когда военнослужащие проводили профилактические работы в канализационном колодце для подготовки к осенне-зимнему периоду. Их сослуживца из Кызылординской области Нурсултана АБДУЛЛУ спасти не удалось.