фото с сайта locman.kz фото с сайта locman.kz С 2015 года в Казахстане единое национальное тестирование выпускников школ будет преобразовано в два отдельных вида тестов, сообщает Today.kz. Об этом сообщил вице-министр образования и науки Казахстана Мурат Абенов на своей странице в Facebook. «Предусмотрено, что к 2015 году будет сформирована база тестовых заданий, ориентированных на выявление уровня сформированности компетенций обучающихся, с включением письменных заданий. Внешние экзамены будут проводиться методом компьютерного тестирования с применением новых информационных технологий», - написал Абенов. Кроме того, он отметил, что претенденты на получение высшего образования будут сдавать дополнительные профильные экзамены в форме тестирования. Таким образом, единого национального тестирования проводиться не будет, а вместо него предполагается 2 вида тестов.