фото с сайта thenews.kz фото с сайта thenews.kz Казахстан и Турция согласовали текст нового Межправительственного Соглашения о воздушном сообщении, в результате чего количество разрешенных рейсов между странами увеличится на 50%, сообщает Тoday.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций РК. В настоящее время авиакомпаниями обеих сторон выполняется по 42 авиарейса в неделю. Кроме увеличения числа авиарейсов, в результате двусторонних переговоров была расширена география регулярных полетов на еще два турецких города - Измир и Бодрум, а для регулярных полетов перевозчиков Турции были открыты казахстанские города Караганда и Кызылорда. Между тем в ходе переговоров между Комитетом гражданской авиации РК и авиационной администрацией Шри-Ланки было решено, что на начальном этапе каждой из сторон будет представлена возможность осуществлять по 3 рейса в неделю между Астаной и Алматы в Казахстане, Коломбо и Маттала в Шри-Ланке. При этом выполнять рейсы нового международного маршрута будут казахстанские авиаперевозчики «SCAT» и «Air Astana» и шриланкийские авиакомпании «SriLankan Airlines» и «Mihin Lanka Ltd».