фото с сайта abtour.kz фото с сайта abtour.kz "Air Astana" в конце октября запустит прямое авиасообщение по маршруту Астана – Лондон, передает Today.kz . "С 29 октября нынешнего года жители столицы и казахстанцы смогут воспользоваться новым прямым рейсом по маршруту Астана-Лондон", - сообщает национальный авиаперевозчик в своем аккаунте в twitter.