фото пресс-службы МО РК фото пресс-службы МО РК Казахстанский контингент в составе 130 военнослужащих Аэромобильных войск прибыл на полигон Осиповичский Вооруженных Сил Беларуси, где открылось совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2013», сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК. Казахстанские военнослужащие прибыли на аэродром Мачулищи под Минском на двух военно-транспортных самолетах С-295. Также в мероприятии принимают участие воинские контингенты из Армении, Киргизии, России и Таджикистана. «Зная высокий уровень боевой подготовки военнослужащих казахстанской армии, я уверен, что вы успешно выполните поставленные в рамках учения задачи и с честью пронесёте знамя Вооруженных Сил Казахстана в строю других знамён стран-участниц учения», – сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Игорь Лавриненко. Совместное учение Коллективных Сил оперативного реагирования ОДКБ проводится в пятый раз. Впервые испытание КСОР ОДКБ состоялось в Казахстане в 2009 году.