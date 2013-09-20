Фото Today.kz Фото Today.kz Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии предлагают сирийскому президенту брать пример с казахстанского и российского коллег. СМК ставит под сомнение легитимность восхождения Башара Асада на пост президента, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу союза. «Как известно Башар Асад стал лидером страны, получив пост главы государства в наследство от отца, бывшего президента страны Хафеза Асада. Следует признать, что в современном мире передача власти по наследству детям и близким родственникам считается дурным тоном, признаком политического варварства, представляя страну на мировой арене невежественной и отсталой», - говорится в сообщении союза. В связи с этим в Союзе мусульман Асаду предлагают брать пример с президента Казахстана и президента России. «Мусульманские лидеры уверены, что Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву никогда в голову не придет передать президентскую власть своим детям или близким родственникам. Подобное для них невозможно даже в самом кошмарном сне. Для этого они лишком умны, порядочны и образованы», - резюмируют в СМК.