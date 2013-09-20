Иллюстративное фото с сайта creditesite.ru Иллюстративное фото с сайта creditesite.ru Социальная предпринимательская корпорация «Атырау» за три года, с момента своего образования, заработала 224,8 млн тенге чистой прибыли, сообщил директор СПК «Атырау» Абат ТАСИМОВ. За три года самая внушительная прибыль пришлась на 2010 год, именно в этом году была образована СПК. Прибыль этого года перевалила за 175 млн тенге. В 2011 году прибыль составила всего 15,3 млн тенге. В 2012 году чистая прибыль корпорации составила 33,9 млн тенге. - В 2011 году в районах Атырауской области за счет полученной чистой прибыли СПК «Атырау»  построены убойные площадки на сумму 30 млн тенге, которые реализованы как социальные проекты и переданы безвозмездно на баланс районных акиматов. В 2012 году по контрактным обязательствам на недропользование было оплачено обучение 16 студентов из малообеспеченных семей на общую сумму 1 млн 378 тыс. тенге, - отметил Абат ТАСИМОВ.    