В доме жителя Нью-Йорка обнаружены 850 змей
Фото: Joe Raedle / AFP В доме жителя штата Нью-Йорк обнаружены 850 змей, включая виды, запрещенные к содержанию частными лицами, сообщает Associated Press в четверг, 19 сентября. Сотни змей содержал в подвале своего дома житель города Ширли (Shirley) Ричард Парринелло (Richard Parrinello), работавший в муниципальной службе защиты животных. По данным правоохранительных органов, Парринелло вел незаконную торговлю рептилиями. Среди змей, обнаруженных в подвале, были бирманские (темный тигровый) питоны, которых в штате Нью-Йорк запрещено содержать частным лицам. О змеях в доме Парринелло правоохранительные органы узнали в ходе негласного расследования, начатого после того, как он потребовал от муниципалитета оплатить отпуск по болезни. Было установлено, что сотрудник службы защиты животных ведет нелегальную торговлю рептилиями. Стоимость змей, черепах и черепашьих яиц, хранившихся в его доме, сам Парринелло в ходе разговора с работавшим под прикрытием сотрудником полиции оценил как минимум в полмиллиона долларов. Парринелло грозят обвинения в нарушении законов штата о содержании опасных животных, а также в ведении бизнеса на дому без соответствующей лицензии. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием. Изъятые в его доме бирманские питоны доставлены в один из приютов в штате Массачусетс. Куда будут отправлены остальные змеи, пока не сообщается. Бирманский питон, длина которого может достигать нескольких метров, в начале августа 2013 года задушил двух детей в канадском городе Кэмпбеллтон. Питон сбежал из местного зоомагазина, где содержался на законных основаниях. После гибели детей власти Кэмпбеллтона заявили, что многие жители этого города, где проживает около семи тысяч человек, выступали против существования в нем магазина экзотических животных. Источник: lenta.ru