Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который по случайности получил миллион рублей в банкомате. Об этом 19 сентября сообщается на сайте областного ГУ МВД. По предварительным данным, 29-летний мужчина хотел снять в банкомате 40 тысяч рублей. Однако из-за сбоя оборудования ему были выданы 40 пятитысячных, а не 40 тысячных купюр. Заметив ошибку, мужчина повторил ту же операцию еще четыре раза. Затем он скрылся. Сотрудники банка обратились в полицию, и подозреваемого удалось разыскать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 158-й статье УК РФ (кража). Подозреваемый владеет «золотой» картой банка, на которой в момент совершения преступления хранилось около 200 тысяч рублей. Источник: lenta.ru