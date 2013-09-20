Фото с сайта www.sport.gazeta.kz Фото с сайта www.sport.gazeta.kz Аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ проведет пресс-конференцию в Службе центральных коммуникаций (СЦК) в Астане в следующую пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе акима области. Глава региона доложит о социально-экономическом развитии Атырауской области. Кроме того, перед пресс-конференцией пройдет выставка-презентация проектов, реализуемых в области. Напомним, что Служба центральных коммуникаций при Президенте РК начала новый формат мероприятий с участием акимов и журналистов, которые напрямую задают главам регионов интересующие их вопросы. Первая серия выступлений проходит с 6 сентября по 27 декабря текущего года. За этот период выступят все 16 акимов областей. После этого планируется продолжение этих циклов, в среднем каждый аким будет выступать на площадке СЦК РК раз в 4 месяца. Первым отчитался аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек САПАРБАЕВ. Затем аким Акмолинской области Косман АЙТМУХАМБЕТОВ.  