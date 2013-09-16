Фото Today.kz Фото Today.kz Предприниматель, экономист и политолог Ерлан Сагадиев озвучил предложение по трехъязычному образованию в казахстанских школах. Преподавание в школах Казахстана необходимо вести на трех языках. Такую точку зрения Сагадиев озвучил во время выступления на конференции TEDx в Алматы, сообщает корреспондент Today.kz. Сагадиев предлагает преподавать казахстанским школьникам на английском языке точные науки, включая математику, химию и физику, на казахском – историю, культуру и литературу Казахстана и на русском – историю, культуру и литературу стран СНГ. Такое решение обусловлено временем, считает предприниматель. В настоящее время большая часть научной литературы, около 80 процентов, издается на английском языке, и чтобы подрастающее поколение могло получить доступ к этой информации, необходимо обучаться именно на английском. Ерлан Сагадиев – основатель компании «Фуд Мастер», а также один из основоположников Международного IT Университета и Университета международного бизнеса, советник премьер-министра Казахстана.