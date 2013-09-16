Иллюстративное фото с сайта kazanfirst.ru Иллюстративное фото с сайта kazanfirst.ru 14 сентября в Актобе произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием маленьких пешеходов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Во дворе одной из многоэтажек по улице Набережной 32-летний водитель автомашины марки «Опель Вектра», превысив скорость, сбил 4-летнего ребёнка. Пострадавший мальчик с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом берцовой кости был госпитализирован в областную детскую больницу. В этот же день в полицию поступило еще одно сообщение о наезде на пешехода. 52-летний водитель автомобиля марки «Дэу Нексия», двигаясь по улице Селиверстова, допустил наезд на пятиклассницу, которая перебегала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП девочка доставлена в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадина правой кисти». Согласно заключению наркологической экспертизы оба водителя на момент совершения ДТП были трезвые. - Во избежание трагедий на дорогах настоятельно рекомендую родителям не оставлять своих малолетних детей без присмотра даже во дворах домов. Родителям школьников нужно ежедневно проводить  профилактические беседы по разъяснению правил дорожного движения, в частности, научить ребят правильно переходить проезжую часть и ни в коем случае не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом в неустановленных местах, - говорит руководитель пресс-службы ДВД области Ардагер УАЙДИН.