Южнокорейские пограничники застрелили беглеца на Север
Фото: Lee Jin-man / AP Южнокорейские пограничные войска застрелили мужчину, который пытался переплыть реку Имджинган на границе и попасть в КНДР. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает агентство «Ренхап». Тело беглеца уже найдено. Его личность, а также мотивы, по которым он решил покинуть южную часть полуострова, пока не установлены, передает Agence France-Presse. Инцидент произошел днем 16 сентября. Увидев приближающегося к реке мужчину, пограничники несколько раз предупредили его, что в сторону границы идти запрещено. Однако он отказался подчиниться даже после того, как бойцы сделали несколько предупредительных выстрелов. Когда же кореец зашел в воду и поплыл в направлении противоположного берега, пограничники открыли огонь, смертельно ранив беглеца. Северная и Южная Кореи формально находятся в состоянии войны с момента завершения конфликта между ними в 1953 году. Нарушение границ наблюдается достаточно часто, однако в основном пересечь демаркационную линию пытаются граждане КНДР. Источник: lenta.ru