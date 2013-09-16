В Киргизии предотвратили теракт с сирийским следом
Фото: Daniel Leal-Olivas / AFP Киргизские спецслужбы в преддверии саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) обезвредили группу боевиков, готовивших теракты в Бишкеке и Оше. Об этом сообщает «Кабар» со ссылкой на госкомитет национальной безопасности. Участники группы — двое уроженцев Ошской области и гражданин Казахстана — входили в международную террористическую организацию «Союз исламского джихада». Они были переброшены в Киргизию из Сирии, где участвовали в боевых действиях против правительственных сил. В сообщении подчеркивается, что задание совершить теракт боевики получили от «зарубежных идеологов и главарей международной террористической организации». Планировалось ли приурочить нападение к саммиту, неизвестно. Группа была задержана в конце августа. Ее участникам предъявили обвинения по статьям «Терроризм», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия» и «Наемничество». Саммит ШОС прошел в Бишкеке 13-14 сентября. На него съехались главы девяти государств, в том числе шесть лидеров стран-участниц объединения (России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии). Одной из центральных тем встречи стало урегулирование конфликта в Сирии (страны—члены ШОС поддержали инициативу по передаче сирийского химоружия под международный контроль). Еще весной минувшего года киргизские СМИ сообщили о вербовке молодых людей в мечетях Ошской области для участия в военных действиях в Сирии. Эту информацию собиралась проверить государственная комиссия по делам религий. О результатах этой проверки данных пока нет. Между тем в киргизском МВД тогда же заявили, что располагают данными о семи гражданах республики, которые добровольно направились в Сирию. Источник: lenta.ru