В Таджикистане открыли памятник военачальнику Спитамену, который в IV веке до нашей эры возглавил восстание против завоевателя Александра Македонского. Об этом сообщает Central Asian News. В церемонии принимал участие президент республики Эмомали Рахмон. «Открытие мемориального комплекса этому великому полководцу укрепит любовь и привязанность к дорогой Родине, вечный дух этого отважного сына народа будет направлять жителей района к светлому будущему», — заявил он. Памятник установлен в районе, названном в честь полководца (Спитаменском районе, расположенном в северной части страны). Он окружен аллеей, вдоль которой установлены фонтаны и колонны. По информации агентства, это первый памятник Спитамену на территории Таджикистана. Ранее в республике был учрежден орден «Спитамен», которым за заслуги награждают военнослужащих. Спитамен был представителем аристократии в Согдиане — исторической области в Средней Азии, которая ныне разделена между территориями Таджикистана и Узбекистана (столицей Согдианы был Самарканд, тогда именуемый Мараканда). Восстание, которое он возглавил, произошло в 329-327 годах до нашей эры. Спитамен и его войска тогда осадили македонский гарнизон в Мараканде, а затем разбили войско численностью в несколько тысяч человек, которым руководили полководцы Александра Македонского. Годом спустя, однако, армия Александра Македонского подавила восстание. Спитамен, которому пришлось отступить, был убит. По одной из версий, его убили кочевники, по другой — его собственная жена.