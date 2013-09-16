Иллюстративное фото с сайта pavelbogdanov.ru Иллюстративное фото с сайта pavelbogdanov.ru О результатах акции «Дорога в школу» рассказали в пресс-службе областного акимата. Как известно, «Дорога в школу» проходит в Казахстане шестой год подряд, акцию устраивают, чтобы поддержать школьников из малообеспеченных семей. Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 10 сентября 2013 года более 13 800 детей получили помощь на сумму 64 млн тенге, в том числе за счет спонсоров и меценатов - 33,8 млн тенге. Самыми  щедрыми благотворителями оказались сотрудники департамента внутренних дел,  кондитерская фабрика «Kaz kon», компания КПО б.в., ТОО «Альтаир», Пенсионный фонд «Нефте-Газ-Дем», АО «Конденсат», депутаты областного, районного, городского маслихата, НДП «Нур Отан» и молодежное крыло «Жас Отан».