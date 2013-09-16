http://provod.beeline.kz

Новый тариф «Реальный безлимит 100» - это предложение для самых продвинутых пользователей интернета, настоящих ценителей скорости и качества. Клиенты «Интернет дома» могут уже сейчас оценить очевидные преимущества нового показателя скорости 100Мбит/сек., который превышает предыдущие максимальные показатели в 2 раза*. «Beeline стремится всегда давать больше ценностей за доступную цену. Сейчас мы расширили линейку возможностей для клиентов «Интернет Дома». Компания увеличила скорость до рекордной, а также предложила более выгодные условия для своих клиентов» - комментирует Виктор Грибан, генеральный директор ТОО «2Day Telecom» (бренд Beeline). Пользователи услуги «Интернет Дома» могут воспользоваться новым предложением «Реальный безлимит 100» с рекордной скоростью - до 100 Мбит/сек, за 5999 тг/мес. Кроме того, Beeline предоставляет возможность улучшения скоростных характеристик самых популярных тарифных планов: «Реальный безлимит 30» и «Реальный безлимит 50». Все, кто пользуются опциями 30 Мбит/сек и 50 Мбит/сек, могут самостоятельно и бесплатно увеличить скорость интернета до 50 Мбит/сек и 70 Мбит/сек соответственно в своем личном кабинете. Скорость интернета вырастет на 40-65%, при этом абонентская плата останется прежней. Подробнее:*Время скачивания фильма в HD-качестве в 7 Гб при средней скорости по Казахстану в 12,36 Мбит/сек (по данным статистического сайта Netindex.com) составляет 77 минут, а при новых условиях тарифа «Реальный безлимит 100» - 9,5 минут. Таким образом, скорость скачивания данных может увеличиться более чем в 8 раз. Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК. На правах рекламы.