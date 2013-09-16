В Уральске аким поздравил детей, рожденных в День города

Сегодня аким города Алтай КУЛЬГИНОВ побывал в городских родильных домах, где лично поздравил молодых мам с рождением детей. 14 сентября в двух роддомах Уральска на свет появились 26 малышей. Мамы и дети чувствуют себя хорошо, а некоторые даже успели выписаться. Первым местом, которое посетил аким города Алтай КУЛЬГИНОВ, стал ГКП «Областной перинатальный центр». На день города там родились 10 девочек и 8 мальчиков. - У меня родилась девочка, вес - 3100 граммов, рост - 50 сантиметров, - хвалится Ирина КАЛЕНТЬЕВА. - Роды прошли хорошо, за что хочу сказать спасибо, конечно, врачам и своей свекрови, которая участвовала со мной в партнерских родах. Теперь у нас будет подрастать маленькая Маргарита. Папа работает у нас вахтовым методом, но фотографии доченьки я уже ему посылала. В родильном доме № 2 в этот день родилось чуть меньше деток. - В субботу у нас родились девять детей, - рассказывает заместитель главного врача Наталья КОЧЕГАРОВА. - Обычно в среднем у нас за сутки рождаются около 20 малышей. Для нас не важно, кто это, мальчик или девочка. Для нас самое главное - здоровье мам и малышей. Очень радостно, что все новорожденные здоровы и чувствуют себя хорошо. От администрации города мам поздравили с рождением детей и вручили небольшие подарки, а врачи пожелали роженицам: «Приходите к нам еще».