Чон Ук Пхё Чон Ук Пхё Южнокорейскому рыбаку Чон Ук Пхё, который провел в плену в КНДР более 40 лет, удалось сбежать и вернуться на родину. Об этом со ссылкой на чиновников в Сеуле сообщает агентство «Ренхап». Сейчас 68-летнего Чон Ук Пхё допрашивают в правоохранительных органах. Ожидается, что когда расследование в отношении него будет закрыто, рыбак сможет вернуться домой, передает BBC News. По данным властей, еще в августе рыбаку удалось бежать из КНДР в некую третью страну (Северная Корея имеет сухопутные границы с Китаем и Россией). Оттуда он написал письмо южнокорейскому президенту Пак Кын Хе с просьбой о помощи, после чего ему было оказано содействие в возвращении на родину. Чон Ук Пхё находился на одном из двух рыболовных судов, которые были захвачены Северной Кореей в Желтом море 28 декабря 1972 года. Вместе с ним были похищены еще 24 моряка. Никто из них на родину так и не вернулся. Сбежавших из КНДР пленников в Южной Корее всегда допрашивают: считается, что коммунистическое государство часто отпускает их умышленно, завербовав в качестве шпионов или агитаторов. По данным южнокорейских властей, всего с момента окончания Корейской войны в 1953 году КНДР похитила примерно 500 граждан Республики Корея, большинство из них — рыбаки. В Северной Корее эти обвинения отрицают. По ее версии, все эти люди остаются в КНДР по собственному желанию. Источник: lenta.ru