Иллюстративное фото с сайта www.oreninform.ru Иллюстративное фото с сайта www.oreninform.ru 13 сентября АО «Трансэнерго» завершило осенние гидравлические испытания теплосетей и начало подачу горячего водоснабжения жителям города. В ходе опрессовки было выявлено 16 повреждений - 6 на магистральных и 10 на внутриквартальных трубопроводах, сообщает корреспондент  портала «Мой ГОРОД». Большая часть дефектов выявлена в районе «Жилгородок», а также на улицах Шернияза и  Патоличева, расположенных в старой части города. В настоящее время ремонтные бригады «Трансэнерго» продолжают устранять  выявленные в ходе опрессовки порывы. Гидравлические испытания необходимы при подготовке теплового оборудования к следующему отопительному сезону. В настоящее время это единственный способ выявить повреждения тепловых сетей, устранить их и не допустить порывов во время отопительного периода.