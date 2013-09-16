Япония эвакуирует 500 тысяч домохозяйств из-за тайфуна
Фото: AFP Около 500 тысяч домохозяйств в 20 префектурах Японии получили рекомендации или обязательные указания об эвакуации из-за достигшего побережья страны тайфуна «Маньи». Об этом 16 сентября сообщает NHK. Тайфун добрался до берегов центральной части Японии утром в понедельник. За несколько часов в прилегающих регионах страны выпало более 500 миллиметров осадков. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 25 метров в секунду. В префектурах Сига, Фукуи и Киото был объявлен максимальный уровень тревоги. Такой уровень присваивается в случае, когда стихийное явление представляет непосредственную угрозу для жизни населения. Власти опасаются, что проливные дожди могут вызвать сильные оползни и подтопления. Были отменены около 500 внутренних рейсов, также частично был нарушен график движения поездов. Как сообщает Associated Press, более 80 тысяч домохозяйств в центральной и западной частях страны остались без света. Подтвержденных данных о жертвах стихии пока не поступало. На текущий момент три человека считаются пропавшими без вести, еще 29 получили травмы. В настоящее время «Маньи» продолжает движение на северо-восток Японии со скоростью примерно 45 километров в час. Ожидается, что тайфун покинет территорию страны к вечеру понедельника. Источник: lenta.ru