Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на директора школы. Трех учащихся СОШ №6 привезли на скорой помощи в областную детскую больницу днем 12 сентября. - Отравления как такового не было, - рассказал директор областной детской больницы Арман КАЛИБЕКОВ. - У двух девочек и одного мальчика 12-13 лет было легкое головокружение. К счастью, они выпили всего по одной таблетке снотворного. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой и направлены на консультацию психолога и нарколога. По словам Армана КАЛИБЕКОВА, это не было суицидом. - Это был интерес детей, просто решили попробовать препарат, - заключил врач. Как выяснилось, таблеток наглотались ученики 7 класса. - Дети выпили лекарство еще до занятий, и на их состояние на уроке обратил внимание учитель, - рассказал «МГ» по телефону директор СОШ №6 Александр МОЗЖУХИН. - Зачем они это сделали, сами дети не говорят, мы их ругаем - они молчат. Видимо, хотели попробовать и почувствовать себя веселыми. С начала года это уже второй случай в Уральске, когда школьники употребляют лекарственные препараты из любопытства. 8 апреля в  областную детскую многопрофильную больницу были госпитализированы шесть учеников 8 класса  областной санаторной школы имени М.Утемисова. Школьникам был поставлен одинаковый диагноз «отравление таблетками средней степени». Позже стало известно, что дети выпили таблетки "Феназипам", которые в интернат принесла одна из воспитанниц.  