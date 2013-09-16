Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Департамент финансовой полиции по Актюбинской области возбудил уголовное дело в отношении ведущего специалиста городского управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Женщина 9 сентября получила взятку в размере 20 тысяч тенге. Эту сумму ведущий специалист требовала за выдачу положительного заключения на складское помещение для хранения товаров народного потребления и продуктов. Уголовное дело возбуждено по статье 311 ч. 1 УК РК – «Получение взятки».  