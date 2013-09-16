Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Министерство экономики и бюджетного планирования Казахстана может оставить налоги на старые автомобили без изменений. По словам главы министерства Ерболата Досаева, автомобили в возрасте 5-7 лет с объемом двигателя от 3,0 до 4,0 литров, вероятнее всего, не попадут под изменение налоговых ставок. Депутаты такую инициативу чиновников поддерживают. Впрочем, владельцам новых автомобилей с таким объемом двигателя придется платить повышенную налоговую ставку. По мнению власти, новый автомобиль с 3,0-литровым мотором – это роскошь, такие транспортные средства стоят больших денег. Если речь идет о старых авто, чиновники готовы разработать механизмы для удержания налогов на прежнем уровне. Напомним, Правительство РК планирует отменить налоговые льготы для автомобилей, объем двигателя которых превышает 4,0 литра. По словам министра экономики и бюджетного планирования Ерболата Досаева, на сегодняшний день в Казахстане процветает уход от уплаты налогов на автомобили с большим объемом двигателя. Около четверти владельцев «объемных» машин пользуются льготами, регистрируя свои автомобили от имени инвалидов или участников войны. Таким образом страна теряет около 1,7 млрд тенге ежегодно. Как ранее сообщалось на Авто@Mail.Ru, должникам по автомобильному налогу угрожает запрет на выезд из Казахстана, а также конфискация авто. Налоговое управление с начала года направило в суд 950 исков на должников, чья сумма задолженностей составила 147 млн тенге. Согласно решениям суда, исполнители могут наложить арест и впоследствии конфисковать их автомобили. Кроме того, при неисполнении требований суда может быть вынесено постановление о временном ограничении на выезд из Казахстана. Источник: auto.mail.ru