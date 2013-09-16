Чиновники планируют отменить налоговые льготы для автомобилей, объем двигателя которых превышает 4,0 литра. По словам министра экономики и бюджетного планирования Ерболата Досаева, на сегодняшний день в Казахстане процветает уход от уплаты налогов на автомобили с большим объемом двигателя. Около четверти владельцев «объемных» машин пользуются льготами, регистрируя свои автомобили от имени инвалидов или участников войны. Таким образом страна теряет около 1,7 млрд тенге ежегодно. Также льготами пользуются сотрудники государственных органов, участники ВОВ и приравненные к ним лица, герои Советского Союза, герои Соцтруда, инвалиды, лица, имеющие звание «Халы? ?аhарманы», «?аза?станны? Е?бек Ері», орден Славы трёх степеней и орден «Отан», многодетные матери и матери-героини, носители подвесок «Алтын ал?а» и «К?мiс ал?а». Исходя из этого, правительство намерено лишить льготного оформления автомобилей с большим объемом двигателя граждан всех вышеперечисленных категорий. Напомним, ЕЭК может ввести дополнительные пошлины на легкий коммерческий транспорт из Польши. В комиссии утверждают, что польские LCV ввозятся на территорию Таможенного союза по демпинговым ценам, за счет чего страдают интересы производителей внутри союза. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, комиссия «активно мониторит» поставки польских грузовиков. Если подозрения в создании демпингового потока оправдаются, ЕЭК пообещала ответить введением дополнительных таможенных пошлин. Как ранее сообщалось на Авто@Mail.Ru, Мажилис принял в работу законопроект, который повысит налог на транспорт с объемом двигателя от 3,0 до 4,0 л. Мажилисмены на пленарном заседании постановили рассмотреть несколько законопроектов, которые касаются налогового и бюджетного законодательства.