АвтоВАЗ объявил некоммерческий любительский конкурс на создание дизайна автомобилей Lada. Участникам надо будет нарисовать свои варианты тюнинга для нынешних моделей производителя, а также вариации на тему несуществующих автомобилей. Об этом АвтоВАЗ 
 на своей официальной странице в одной из соцсетей. АвтоВАЗ попросил поклонников нарисовать новую Lada - Фото 1 Конкурс будет проводиться в двух номинациях: Tuning и Freestyle. Лучшие работы, которые будут определены по мнению жюри, количеству лайков и комментариев, пройдут во второй тур — «Битву эскизов», в котором пойдет «игра на вылет». Голосование продлится до 9 января 2014 года. АвтоВАЗ попросил поклонников нарисовать новую Lada - Фото 2 Проекты-победители будут представлены руководству АвтоВАЗа как одно из мнений потребителей. Какое-либо коммерческое использование эскизов и идей стиля без соблюдения интересов автора тольяттинский автопроизводитель не предусматривает. Но реальных гарантий о не использовании представленных в открытом доступе работ третьими лицами организаторы конкурса дать не могут. АвтоВАЗ попросил поклонников нарисовать новую Lada - Фото 3 Напомним, ранее АвтоВАЗ уже проводил подобный конкурс совместно с Московским государственным машиностроительным университетом. Победители получили возможность пройти стажировку в дизайн-студии производителя. Кроме того, недавно в сети было размещено необычное видение внешнего вида Lada Granta Sport, созданное автолюбителем из подмосковного Домодедова. Источник: auto.mail.ru