Корейский производитель шин Hankook продолжает захватывать новые территории — он не только является эксклюзивным поставщиком первенства DTM или класса Junior WRC в чемпионате мира по ралли, но и планомерно проникает на конвейеры автопроизводителей. Hankook уже «обувает» некоторые модели Volkswagen, BMW и Mini, а на моторшоу во Франкфурте они объявили о контракте с Mercedes-Benz. Причём покрышки будут устанавливаться не на базовые «Мерседесы», а предназначены для E- и S-классов! Но главной новостью от Hankook и одним из самых интересных продуктов оказалось колесо i-Flex, которому не требуется... воздух! Пока это экспериментальный образец общим диаметром 590 мм, что при ширине 155 мм и посадочном диаметре 14 дюймов примерно соответствует размерности 155/80 R14. Конструкция выполнена единым элементом из синтетического полиуретана, который на 95% может быть вторично использован при переработке. Hankook i-Flex не требует воздуха, не боится проколов и значительно легче традиционных колёс, что должно наилучшим образом отразиться на топливной экономичности и, как следствие, вредных выбросах в атмосферу. Однако не совсем понятно, как будут обстоять дела с плавностью хода, особенно, когда «пористая» структура забьётся грязью или льдом. Также есть вопрос, каков будет индекс нагрузки — сколько килограммов сможет выдержать подобное колесо? Эксперименты с «безвоздушными» шинами проводят многие производители — например, своё видение решения данного вопроса раньше представляли компании Bridgestone и Michelin, но дальше демонстрации иллюстраций и прототипов дело пока не заходило, хотя работа над этими проектами не прекращается. В Hankook продвинулись немного вперёд — колёсами i-Flex был оснащён электрический Volkswagen e-up, но не его серийная версия, которая дебютировала здесь же, а машина со стайлинг-элементами компании Abt. Так что речь, скорее всего, идёт лишь о разовой акции, но Hankook уверяет, что развитие i-Flex будет продолжено, и кто знает, может, лет через 20 мы увидим такие колёса на самой экологичной версии Mercedes-Benz S-класса? Источник: auto.mail.ru