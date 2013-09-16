Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Если вы думаете, что Smart Fortwo является самой маленькой машинкой в мире, то сильно ошибаетесь. Оказывается, действительно самым маленьким автомобилем является модель Phoenix, которая создана в США (именно она попала в Книгу рекордов Гиннесса в этом году). И нет – это не игрушечная детская машинка. Это полноценное легковое транспортное средство, которое даже имеет автомобильные номера. Причем очень правильные – IM BIG (в США при желании можно получить и такие). Хотя всем совершенно понятно, что подобная машина, даже несмотря на наличие регистрационного знака, не слишком безопасна. Поэтому ей не разрешено выезжать на хайвеи – ее удел лишь дороги местного значения и скорость не более 25 миль в час. Хотя, с другой стороны, ведь это 40 километров в час! Для такой малышки более чем достаточно. Кстати, давайте посмотрим на размеры. Высота Phoenix составляет 63,5 см, ширина 65,3 см, а длина лишь 1 метр 26 см. Конечно, при таких габаритах сложно говорить о каком либо удобстве, однако создатель этого дивного автомобиля Остин Коулсон уверяет, что в нем есть немало преимуществ. Например, ему больше не надо искать место для парковки – порой он просто подъезжает к центральному входу и оставляет машину на тротуаре. Источник: auto.mail.ru