14 сентября Уральск отметил свой очередной день рождения. Главное действо праздника, гала-концерт, перенесли с площади Абая на стадион имени Атояна, где, судя по слухам, готовилось нечто невообразимое. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" тоже побывал на этом празднике жизни.
Стадион был забит до отказа. Трибуны были забиты до отказа, создавалось впечатление, что в Уральске проводится невероятно важный футбольный матч, на который собрался почти весь город. Да, "Акжайыку" такое количество зрителей может только сниться... К слову сказать, вход на стадион был только по билетам - за несколько дней до праздника их начали раздавать бесплатно. Те, кому билетов не хватило, остались за забором и сильно негодовали по этому поводу.
Мощный кордон, состоящий из стражей порядка и акиматовских работников, проверял каждого зрителя и указывал ему, на какой трибуне следует занять место.
Полиция в моде при любой погоде. На празднике за безопасностью следило огромное количество полицейских, в том числе и женщин. Впрочем, уральцы вели себя относительно прилежно - с трибун не вскакивали, матом не ругались, а если и ругались, то негромко.
Над сценой навис огромный воздушный шар с поздравительным плакатом. Кстати, в этом году Уральску по историческим данным исполнилось 400 лет, но в официальных источниках об этом не было сказано ни слова. Ведущие концерта заявили, что, согласно новым исследованиям, Уральск был основан в 12-13 веках. Разговоры об этом уже велись на нашем сайте. Статью о том, сколько же лет Уральску, можно прочитать здесь
Актёр перед выступлением. По давней традиции праздник начался с большим опозданием - вместо 18.00 шоу стартовало где-то в 19.30. Впрочем, несмотря на это, многие зрители всё равно умудрились пропустить начало мероприятия.
Гала-концерт начался с театральной постановки, рассказывающей о богатом историческом прошлом, которое оставили потомкам и становлении независимости на бескрайних просторах казахских степей.
Картина маслом - три богатыря.
Поле стадиона, на котором обычно катают мяч, было огорожено привычным для наших праздников металлическим забором. Вход на поле караулило полтора десятка отборных СОБРовцев.
Театральная постановка с использованием гужевого транспорта не обходится без эксцессов - сразу же после выступления на беговую дорожку вышли уборщики, чтобы избавить стадион от лошадиного безобразия. Однако навозные "ароматы" долго щекотали нос сидящим неподалёку зрителям.
Театрально-исторические зарисовки сменились барабанным шоу - девушки в гусарских костюмах вышли на поле и задали ритм празднику.
Чтобы народ не закисал и громче хлопал, на трибунах расставили вот таких "уральцев" (от слова "ура") в обязанность которых входило время от времени производить аплодисменты и восторженные восклицания.
Зрители же сидели тихо, смутно надеясь на то, что самое интересное будет ещё впереди.
Массовый детский танец под зажигательную музыку. Создавалось впечатление, что номер поставлен наспех - детишки не попадали в ритм, двигались в разнобой и смотрели друг на друга, чтобы узнать, какое движение будет следующим. Впрочем, неизбалованный уральский зритель воспринял всё это как должное.
Положение спасли профессиональные танцоры, которые на собственном примере показали, как следует выступать на праздниках такого уровня. Кстати, знакомый хореограф рассказала, что её учеников тоже приглашали выступить на День города, но она отказалась, потому что денег за это платить не хотели.
Очевидно для того, чтобы зрителем было лучше видно происходящее, на сцене установили экран. По неизвестным причинам, экран был настолько маленьким, что даже на фото его не сразу удаётся отыскать.
Изюминка вечера - чествование молодожёнов, которым выпало счастье сочетаться браком именно 14 сентября. Молодых искупали в овациях и вручили подарки. Что именно - разглядеть не удалось, потому что за забор не пускали даже журналистов.
Мобильная связь на стадионе в этот вечер была отвратительная - дозвониться было практически невозможно. Чтобы позвонить по нужному номеру, приходилось набирать его по десять, а то и по двадцать раз.
Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ
и глава Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ
поздравили уральцев с Днём города и пожелали им всего хорошего. Народ одобрительно загомонил.
Тем временем возле входа на стадион кипели страсти - желающие попасть на концерт умоляли полицейских пропустить их, но стражи порядка оставались непреклонными. Корреспондент спросил девчонок, которые не смогли попасть на концерт:
- Вы на выступление Парвиза НАЗАРОВА хотите попасть?
- А кто это? - поинтересовались девушки.
Как ни прискорбно это замечать, но в последнее время в Уральск на праздники приезжают лишь артисты невысокого уровня. Вот пригласили бы вместо группы "Подиум" (о которой, кстати, многие тоже не слышали) "А-Студио", тогда бы это был настоящий подарок Уральску.
Как показала практика, идея устроить концерт на стадионе была неудачной. Толпа становилась всё больше, возле забора началась давка.
Праздник превратился в парадокс - горожан не пускали на День города.
Тем временем на площади Абая было тихо и уютно - там запускали небесные фонарики.
Люди, которые не захотели толкаться на стадионе, устроили праздник сами для себя. Получилось очень красиво, весело и с огоньком.
Фото автора