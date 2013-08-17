Фото с сайта www.arts-wallpapers.com Фото с сайта www.arts-wallpapers.com По сообщению пресс-службы областного ДВД Атырауской области, в конкурсе приняли участие 6 команд из 36 полицейских. Победители получили право выступить в аналогичном состязании в рамках республиканского конкурса МВД.   Участникам конкурса – командам управления специализированной службы охраны «Кузет», РОВД Индерского отдела, отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы, аппарата ДВД, Курмангазинского РОВД, УВД города Атырау предстояло выполнить пять заданий. Одно из домашних заданий – показать полицейского из будущего, точнее, работающего в 2030 году. Также стражами правопорядка разыгрывались различные ситуации, в том числе криминального характера, при которых конкурсантам следовало продемонстрировать свою сообразительность и оперативность. Были и задания о казахских пословицах и скороговорках и музыкальный конкурс. Почетными грамотами начальника ДВД был отмечен ряд конкурсантов. В их числе капитан полиции «Кузет» Азамат САЛКЫМБАЕВ, сотрудник Курмангазинского РОВД Ержан ЗАРИПОВ, старший лейтенант полиции Индерского РОВД Тлекши ШАМУРАТОВА, капитан полиции ДВД Нургуль МУХАНГАЛИЕВА, старший лейтенант полиции ДВД Анар МАУКЕНОВА, оперуполномоченный УВД города Атырау Азамат ЕРЖАНОВ, помощник участкового полицейского, старший лейтенант УВД Нурбулат ГУБАШЕВ. По итогам конкурса на первом месте оказалась команда УВД города Атырау, на втором – команда аппарата ДВД, на третьем –  «Кузет».  