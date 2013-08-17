Фото с сайта www.sport.gazeta.kz Фото с сайта www.sport.gazeta.kz Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ встретился с вице-президентом по развитию бизнеса компании Petrоfak Limited Джонатаном ПОППЕРОМ. Встреча главы региона с британскими партнерами носила деловой характер. Бизнесменов с Великобритании интересовал вопрос взаимодействия с АО «Эмбамунайгаз» по оценке и эксплуатации старых месторождений. Помимо предоставления интегрированных услуг, компания «Petrоfak» также вкладывает инвестиции и принимает риски. Сервисная компания осуществляла свою деятельность в Хорватии, Румынии и с некоторых пор работает в Мексике.