Полиция Сиэттла угостит любителей марихуаны чипсами
Фото: Ron Wurzer / AFP Управление полиции американского Сиэттла решило просветить любителей марихуаны при помощи раздачи бесплатных чипсов на ежегодном фестивале Hempfest, который посвящен декриминализации изготовления и употребления каннабиса. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря управления сержанта Шона Уиткомба сообщает The Seattle Times. Мероприятие получило неофициальное название «Операция „Оранжевые пальцы“». Всего офицеры полиции планируют раздать тысячу упаковок чипсов Doritos, на которых будет указана ссылка на сайт «Marijwhatnow» («Марихуана — что теперь?»), разъясняющий положения нового закона штата Вашингтон о легализации марихуаны. «У многих до сих пор остались вопросы относительно деталей закона, а 2013 год является переходным периодом для тех, кто употребляет травку», — заявил Уиткомб. Он подчеркнул, что чипсы нужны не для того, чтобы гости фестиваля могли что-то пожевать, когда их «пробьет на хавчик», а «чтобы заинтересовать их и привлечь внимание к нашему справочнику». Уиткомб подчеркнул, что на фестивале полицейские будут строго следить за соблюдением закона: задерживать открыто употребляющих марихуану несовершеннолетних и выносить предупреждения взрослым. Тем, кто попытается организовать продажу каннабиса, грозит уголовное преследование. В декабре 2012 года жители штата Вашингтон проголосовали за закон, который позволяет лицам старше 21 года иметь при себе не более одной унции (28 граммов) марихуаны для личного пользования. Закон также предусматривает легальную продажу марихуаны не только в медицинских целях — детали этого положения руководство штата должно будет определить до декабря 2013 года. Фестиваль Hempfest (от английского hemp — конопля) проводится в Сиэттле с 1991 года и является крупнейшим в мире ежегодным мероприятием, которое посвящено вопросам, связанным с легализацией марихуаны. Источник: lenta.ru