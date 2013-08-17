Фото: Mike Clarke / AFP Фото: Mike Clarke / AFP Судья из Пенсильвании постановил, что житель города Джонстауна Тодд Капксос, считающий себя ниндзя, должен предстать перед судом. Об этом сообщает UPI. Капксос выходил на улицы родного города в соответствующем черном костюме и «патрулировал» их по ночам. По его признанию, он намеревался стать борцом с преступностью. Между делом он практиковался в использовании навыков ниндзя — например, прятался в тени и старался замаскироваться под камень. Однако соседи самопровозглашенного ниндзя сочли его грабителем и вызвали полицию. Как долго Капксос патрулировал улицы, не уточняется, однако известно, что органы охраны правопорядка задержали его в июле. Теперь Тодда Капксоса обвиняют в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка. Источник: lenta.ru