У постояльцев канадского мотеля изъяли 40 питонов
Фото: Joe Raedle / AFP В номере одного из канадских мотелей обнаружены 40 питонов, содержавшихся в пластиковых контейнерах, предназначенных для хранения вещей, сообщает Reuters в пятницу, 16 августа, со ссылкой на представителей полиции. Змеи длиной от 30 до 137 сантиметров были найдены в номере мотеля в городе Брэнтфорд (Brantford), который расположен примерно в 100 километрах к юго-западу от Торонто. Номер, где находились змеи, накануне сняла пара, которая в момент приезда полиции в мотеле отсутствовала. Так как змеи содержались в ненадлежащих условиях, на место происшествия были вызваны сотрудники Общества по предотвращению жестокого обращения с животными, которые забрали питонов с собой. В настоящий момент, заявили сотрудники полиции, состояние питонов оценивается как удовлетворительное. Законы Брэнтфорда, сообщили представители правоохранительных органов, запрещают содержать питонов в качестве домашних животных. При этом в полиции не стали уточнять, какое наказание грозит паре, в чьем номере были обнаружены змеи, и отказались сообщить какие-либо иные детали произошедшего. В начале августа на востоке Канады в городе Кэмпбеллтон, провинция Нью-Браунсуик, сбежавший из зоомагазина питон, длиной почти в 4 метра, задушил двух детей. Питон содержался в зоомагазине на законных основаниях. Однако власти Кэмпбеллтона, в котором проживает около семи тысяч человек, после гибели детей заявили, что многие жители города выступали против присутствия в нем магазина экзотических животных. Источник: lenta.ru