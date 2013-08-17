Год назад месячный вес срочных и условных вкладов населения превышал зарплатный фонд всего в 1,3 раза В июне физлица разместили депозиты (срочные и условные вклады) на сумму в 845,7 миллиардов тенге. На 374,3 миллиарда больше, чем год назад. Месячный вес размещенных депозитов в сравнении с июнем 2012 года увеличился на 79,4%. Республиканский фонд заработной платы за год увеличился всего на 7,6% до 390,9 миллиардов тенге. Рэнкинг-основа: Срочные и условные вклады населения. За период. Регионы РК. Июнь 2013. vklvsp.gif
В семи регионах Казахстана вес розничных депозитов превысил фонд заработной платы. Самый большой разрыв в Алматы. Размещенные в июне розничные депозиты превзошли объем городского фонда заработной платы в 7,8 раз.
VSP.gif
Источник: ranking.kz