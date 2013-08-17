Фото kapital.kz Фото kapital.kz В рекламном ролике Danon Казахстан могут усмотреть антиконкуретные действия. Об этом деловому порталу Kapital.kz  сообщили в агентстве РК по защите конкуренции. Согласно обращению в ведомство в настоящее время на телеканалах транслируется реклама йогуртов «Растишка» производства ТОО «Danone Kazakhstan (Данон Казахстан)», в сюжете которой член ОО «Союза педиатров Казахстана» Оразалиев произносит: «Не все продукты безопасны для детей. Например, для йогуртов и творожков мы выделяем 5-ть критериев настоящего детского продукта (в этот момент на экране появляется перечень критериев: 1) нет заменителей молочного жира; 2) нет искусственных красителей и ароматизаторов; 3) нет искусственных стабилизаторов; 4) нет искусственных сахарозаменителей; 5) есть молочные бактерии - 10 кое/гр). Тест популярных детских йогуртов и творожков показал, что только одна марка отвечает всем критериям. Это «Растишка». Значение слова «популярный» в толковом словаре русского языка обозначает «пользующийся широкой известностью». Вместе с тем, по сообщению агентства РК по защите конкуренции, в Казахстане к популярным детским йогуртам и творожкам наряду с «Растишка» относятся, например, «Йогурт Долче» (продукция «Food master»), «БиоЙогурт» (продукция «Nәтige»). По информации самих производителей этих продуктов (в том числе указанной на самих продуктах), их йогурты соответствуют критериям, отмечаемым в рекламе, тогда как согласно смыслу слова «только», обозначающего «ограничение, выделение из множества, единственно, исключительно», из рекламы следует, что только йогурт «Растишка» соответствует существующим критериям, а остальные - нет. В связи с этим, Антимонопольной инспекцией по Алматы начато расследование нарушений антимонопольного законодательства отношении ТОО «Danone Kazakhstan (Данон Казахстан)» на предмет недобросовестной конкуренции.