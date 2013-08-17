фото с сайта mln.kz фото с сайта mln.kz В Казахстане в июле 2013 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 112 792 тенге, сообщает Today.kz со ссылкой на Агентство РК по статистике. Индекс номинальной заработной платы к июлю 2012 года составил 105,8%, реальной – 99,9%. В отраслевой структуре самая высокая заработная плата отмечена в профессиональной, научной и технической деятельности - 211,5 тысячи тенге (в 1,9 раза превышает среднереспубликанский уровень), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 208,5 тысячи тенге, в финансовой и страховой деятельности – 198,0 тысячи тенге (в 1,8 раза). Самая низкая заработная плата сохраняется у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства – 56,6 тысячи тенге, что на 49,8% меньше показателя в среднем по стране. В региональном разрезе наиболее высокая заработная плата отмечена в Атырауской области – 197,1 тысячи тенге, что в 1,7 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской и Северо-Казахстанской областях ее величина составила 79,3 тысячи тенге, что на 29,7% ниже среднего уровня по стране.