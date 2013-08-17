Фото Вячеслав Батурин Фото Вячеслав Батурин Алматинское метро опубликовало свою финансовую отчетность за первый полноценный год работы. Себестоимость перевозок более чем в 9 раз превышает доход от перевозок. Валовый убыток госпредприятия приблизился к отметке в 28 млн. долларов. Согласно опубликованной АО «Информационно-учетный центр» отчетности предприятия, за 2012 год выручка составила 503 млн. тенге. В свою очередь, себестоимость перевозок согласно финансовому отчету, превышает выручку в 9,4 раза или почти 4,7 млрд. тенге. В результате валовый убыток сложился на уровне 4,2 млрд. тенге. Однако в графе «прочие доходы» отмечено поступления в размере 2,08 млрд. тенге, что вероятно, является дотацией со стороны бюджета. Таким образом, чистый убыток составил 2,77 млрд. тенге или чуть более 18 млн. долларов. Напомним, что открытие алматинского метрополитена состоялось 1 декабря 2011 года. На сегодня запущено 7 станций. Ожидается, что в текущем году будет достроено еще 2 станции. Как ранее сообщал деловой портал Kapital.kz, алматинское метро не стремится к рентабельности. Ежедневно алматинский «Метрополитен» потребляет 500 кв. часов электроэнергии. Расходы на подпитку и содержание «подземки» как и в любой стране мира не окупаются. Арман Джакуб Источник: kapital.kz