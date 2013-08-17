Фото kapital.kz Фото kapital.kz В Казахстане могут понести финансовые потери только те туристские компании, которые продавали путевки исключительно в Египет. Другие агентства продолжают работать в прежнем режиме. Об этом корреспонденту делового портала Kapital.kz рассказала Нина Александрова, менеджер компании «Azimut Travel». «В принципе на нашей компании беспорядки в Египте никак не сказались. Это направление мы активно не предлагаем. К примеру, зимой, максимум было продано 4-5 туров, учитывая тот факт, что цены более чем низкие. Такой низкий спрос на Египет объяснялся нестабильной ситуацией в стране и агрессией местных жителей по отношению к туристам», - объяснила Нина Александрова. По мнению представителя компании, Египет не является массовым направлением, как, к примеру, Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Министерство иностранных дел Казахстана порекомендовал воздержаться от поездок в Египет во время беспорядков. В частности, это касается городов Каир, Александрия, Луксор. Как сообщил пресс-секретарь МИД Нуржан Айтмаханов на брифинге, посольство РК в Египте установило дежурство дипломатов в выходные дни для оперативного реагирования, а также оно проводит разъяснительные работы с гражданами РК. Однако запросов по эвакуации казахстанцев из Египта пока не поступало. «Казахстан выражает озабоченность в связи столкновениями в Египте, повлекшими многочисленные человеческие жертвы среди египетских граждан. Также Казахстан призывает временное правительство Египта предпринять меры для налаживания политических диалогов в стране с целью обеспечения гражданского мира и согласия», - сказал представитель ведомства. Напомним, что в Египте в результате разгона антиправительственных демонстраций погибло 638 человека. Со среды, 14 августа, в Египте на месяц введен режим чрезвычайного положения, а в 11 провинциях - комендантский час. Это решение власти приняли после столкновений сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси с правоохранительными органами в Каире. В то же время российским туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов до нормализации обстановки в стране. Такое предложение с призывом не продавать путевки в Египет, по отношению к казахстанским туроператором не поступало. Ирина Лукичева Источник: kapital.kz