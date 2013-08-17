фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым, в ходе которой лидеры обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч в Астане и Бишкеке, выразив уверенность в том, что они придадут новый импульс двусторонним отношениям, сообщает пресс-служба главы государства. Назарбаев и Атамбаев также рассмотрели основные вопросы запланированного в Бишкеке заседания Совета глав государств-членов ШОС. Кроме того, стороны затронули перспективы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Источник: today.kz