В городе Габала состоялась встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, сообщает пресс-служба президента. В ходе встречи обсуждались все аспекты двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки дня. Проанализировав результаты сложившегося партнерства, обе стороны отметили хорошую динамику развития отношений. Главы государств коснулись приоритетных направлений в торгово-экономической, индустриально-инновационной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной областях. Также президент РК Нурсултан Назарбаев и президент Турецкой республики Абдулла Гюль обозначили наличие широких перспектив для взаимодействия, направленного на обеспечение благополучия и процветания народов Казахстана и Турции. Источник: today.kz