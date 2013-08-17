фото с сайта anspress.com фото с сайта anspress.com В ходе Третьего саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что на сегодняшний день Тюркский совет стал известной международной организацией с широким полем деятельности, сообщает пресс-служба главы государства. По словам Назарбаева, организация вносит существенный вклад в укрепление экономических, культурно-гуманитарных связей. Он также отметил, что сегодня необходимо усиление взаимного сотрудничества и единства, которое популяризует общий бренд под названием «Тюркский мир». Президент Казахстана также отметил, что для повышения авторитета Тюркского совета необходимо приложить все усилия для формирования его институциональной основы в качестве организации. Для этого следует ускорить завершение ратификации некоторых ключевых документов. Глава государства подчеркнул необходимость укрепления взаимовыгодного экономического сотрудничества между братскими народами и соседними странами. "На сегодняшний день общий объем внутреннего валового продукта 6 независимых тюркоязычных государств достигает 1 триллиона 150 миллиардов долларов. Несмотря на это, товарооборот между странами не соответствует нашему потенциалу. К примеру, по данным за 2012 год, объем торговли Казахстана с тюркоязычными государствами составил лишь 8 миллиардов долларов. В общем объеме внешней торговли Казахстана совокупная доля 5 тюркоязычных государств не достигает и 6 процентов", - сказал президент Казахстана. Глава государства отметил необходимость акцентирования внимания на развитии коммуникации между государствами-членами Тюркского совета. Назарбаев подчеркнул, что в планах республики также строительство новых авиа-, морских, авто-, железнодорожных путей и трубопроводов, которые соединят Европу с Тихим океаном через наш регион. Он напомнил, что в 2015 году наша страна планирует открытие проходящего через Казахстан трансконтинентального автодорожного коридора «Западная Европа – Западный Китай». Глава государства подчеркнул необходимость далее развивать сотрудничество между нашими странами в сфере образования, науки и культуры. В завершение Назарбаев подчеркнул, что в ходе встречи председательство в Организации перешло от Кыргызской Республики к Азербайджанской Республике. В этой связи глава государства выразил благодарность Атамбаеву и пожелал успехов Алиеву в развитии деятельности Совета. По итогам заседания была принята Декларация Третьего саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Источник: today.kz