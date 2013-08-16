фото REUTERS фото REUTERS Власти Египта в четверг разрешили полицейским использовать боевые патроны для защиты своих сотрудников и правительственных зданий, некоторые из которых были захвачены и сожжены за последний дань сторонниками свергутого президента Мухаммеда Мурси, сообщило агентство AP. Со специальным заявлением выступил в четверг представитель МВД страны после того, как были захвачены два государственных учреждения в Гизе и штурму подверглось и было подожжено правительственное здание в Каире. Правительство призвало силовые структуры и население противостоять «террористическим актам и саботажу» со стороны сторонников «Братьев-мусульман». В их действиях власти усматривают криминальный план по уничтожению основ египетского государства. В четверг сотни сторонников свергнутого президента Мурси ворвались в здание администрации провинции Гиза и подожгли его. Также была перекрыта Каирскую кольцевую дорогу, а одно из государственных учреждений в столице подверглось штурму. Кабинет министров Египта в среду своим указом ввел в Каире и еще в 10 провинциях страны комендантский час, который будет действовать с 19.00 и до 6 утра по местному времени. Чрезвычайное положение было введено на всей территории страны. Мера принята в связи с беспорядками, охватившими страну после штурма силами безопасности двух крупных палаточных лагерей сторонников свергнутого президента Мурси, требующих восстановления его полномочий. При разгоне лагеря применился слезоточивый газ и бульдозеры. По последним данным, в результате столкновений в Египте за последние сутки погибли 525 человек. Источник: Forbes.ru