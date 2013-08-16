Фото 110km.ru Фото 110km.ru Новое поколение седана Audi A8 оснастят модернизированной системой указателей поворотов. Принцип работы технической новинки будет существенно отличаться от ныне существующей. В частности, каждый указатель будет состоять из 18 крупных светодиодов, которые будут загораться последовательно в направлении поворота. После того, как все фонарики зажгутся, они останутся некоторое время в таком положении. Цикл работы повторится. Как говорят представители компании, эта система поможет другим участникам дорожного движения лучше ориентироваться в условиях плохой видимости. Кроме того, новинка получит матричные светодиодные фары Audi Matrix LED, которые автоматически смогут менять параметры лучей света, а также адаптироваться под окружающую обстановку. За управление яркостью каждого светодиода, находящегося в секции дальнего света, отвечает электронный блок, который вдобавок следит за поворотным механизмом фар. Источник: 110km.ru